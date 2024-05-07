Van'da sağanak sonrası yollarda taşkın

Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Bugün etkisini artıran ve yüksek kesimlerde dolu şeklinde gerçekleşen yağışlar dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, iş yerleri su altında kaldı.

Sürücülerin araçlarıyla güçlükle ilerlediği yollarda, Karayolları ve belediye ekipleri tahliye çalışması yürüttü.

Vatandaşlar da caddelerdeki su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Esnaf Yusuf Terim, yağmur nedeniyle iş yerinin önünden geçen yolda su birikintisi oluştuğunu söyledi.

Bu sıkıntının giderilmesini istediklerini belirten Terim, "İş yerimiz yağış sırasında su altında kalıyor. Rögar giderleri küçük yapıldığı için gelen su taşıyor." dedi.

