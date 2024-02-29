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Van'da şehit başkomiserin adının verildiği bot hizmete alındı

Van'da İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen ve 2004'te Irak'ın Musul kentinde şehit olan Başkomiser Nihat Akbaş'ın adının verildiği kontrol botu hizmete alındı.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 17:26 - Güncelleme:
Van'da şehit başkomiserin adının verildiği bot hizmete alındı
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Deniz polisi kontrol botu, Edremit ilçesindeki Polis Kampı'nda gerçekleştirilen programla kentteki faaliyetlerine başladı.

2004'te Irak'ın Musul kentinde şehit olan Başkomiser Nihat Akbaş'ın adının verildiği botun hizmete alındığı programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, son teknolojiyle donatılan botun 12 metre uzunluğunda olduğunu söyledi.

Botun hayırlı olmasını dileyen Balcı, "Bot vatandaşlarımıza hizmet edecek, güvenliğin sağlamasına katkı sunacak. Desteklerinden dolayı Bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Bota şehidimiz Başkomiser Nihat Akbaş'ın adı verildi. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Şehit ve gazi aileleri baş tacımızdır." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, "Şehit ailelerimize sabır diliyorum. Allah sizlerden razı olsun. Yetiştirdiğiniz evlatlar sayesinde şu an güven içindeyiz. Botun hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından şehit Akbaş'ın ailesine botun maketi hediye edildi.

Şehit ailelerinin botla Van Gölü'nde gezdirilmesiyle sona eren programa, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, kurum amirleri, polisler ve davetliler katıldı.

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