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Van’da silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var

Van merkez Tuşba ilçesinde bulunan ikinci el Açık Oto Pazarı’nda çıkan silahlı kavgada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, olay, Tuşba Açık Oto Pazarı’nda meydana geldi. Bilinmeyen bir neden dolayı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada çok sayıda vatandaş yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevkedilen ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

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