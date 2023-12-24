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  • Van'da sosyal medya üzerinde sporda şiddet içerikli paylaşım yapan 12 kişi gözaltına alındı
Güncel

Van'da sosyal medya üzerinde sporda şiddet içerikli paylaşım yapan 12 kişi gözaltına alındı

Van'da “tehdit veya hakaret içeren tezahürat” ve “şiddete neden olabilecek açıklamalar” maddelerine muhalefetten toplam 12 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

IHA24 Aralık 2023 Pazar 10:12 - Güncelleme:
Van'da sosyal medya üzerinde sporda şiddet içerikli paylaşım yapan 12 kişi gözaltına alındı
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçunu işleyen şahıs/şahısların tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Spor Güvenliği Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar ve Siber Suçlarla Mücadele

Şube Müdürlüğümüzce yapılan sanal devriye sonucunda; 'tehdit veya hakaret içeren tezahürat' ve 'şiddete neden olabilecek açıklamalar' maddelerine muhalefetten toplam 12 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

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