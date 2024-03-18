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Van'da terör operasyonu! 12 şüpheli hakkında işlem...

Van'da terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 12 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

IHA18 Mart 2024 Pazartesi 09:47 - Güncelleme:
Van'da terör operasyonu! 12 şüpheli hakkında işlem...
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 11 şahıs hakkında işlem başlatılmış, 3 adet AK-47 uzun namlulu tüfek, 6 adet AK-47 tüfeğe ait şarjör, 117 adet AK-47 tüfeğe ait 7.62 fişek, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi.

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