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Van'daki terör operasyonunda 14 gözaltı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
 
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek veren ve terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı, şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

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