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Van'da terör örgütü PKK'ya operasyon yapıldı 20 kişi gözaltına alındı

Van'ın Erciş ilçesinde, jandarma tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 'Terör örgütü üyeliği' ile 'yardım ve yataklık' suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital meteryal ele geçirildi.

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Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığ ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yaptı.

Eş zamanlı 20 ayrı adresin basıldığı operasyonda terrö örgütü üyesi oldukları ve örgüt üyelerine yardım ile yataklık yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 10 cep telefonu, 8 SİM kart, 2 bilgisayar, 2 hard disk, 2 hafıza kartı, 1 tablet, 267 ankesörlü telefon kartı, 2 gamalı hac logolu örgütü simgeleyen bez ve 3 örgüt mensuplarına ait fotoğraf ele geçirildi.

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

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