Van'da terör örgütü PKK'ya operasyon yapıldı 20 kişi gözaltına alındı Van'ın Erciş ilçesinde, jandarma tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 'Terör örgütü üyeliği' ile 'yardım ve yataklık' suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital meteryal ele geçirildi.