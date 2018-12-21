Van'da terör operasyonu: 6 kişi gözaltında

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristlerce çukur/barikat kurmak suretiyle hedeflenen sözde öz yönetim ve sokak tedhişine karşı Aralık 2015'te etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla yürüyüş ve PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı değerlendirilen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Amirliği ve özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda, HDP İl Başkanı Ümit Dede, DBP İl Başkanı Ökkeş Kava, HDP Gürpınar İlçe Başkanı Sinem Malal, HDP İl yöneticilerinden Handan K. ile Hemi A. ve Cariye Ö. gözaltına alındı. Bir zanlı ise aranıyor.

İkamet ve üst aramalarında örgütsel bez parçaları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.