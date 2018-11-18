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Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 939 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 939 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erciş’ten İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü arama kontrol noktasında durdurdu.

Otobüste yolcu C.A.D'nin şüpheli hareketleri üzerine yapılan üst aramasında 2 pakette toplam 1 kilo 939 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan C.A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan tutuklandı.

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