Van'da yemek borusu kanseriyle ilgili yeni buluş

Van YYÜ bünyesindeki Teknokent'te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının desteğiyle yürütülen çalışmalarda yemek borusu kanseri teşhisi konulan hastaların tümör evresinin tespiti için tomografi görüntülerini tarayan yapay zeka geliştirildi.

Altı kişilik ekip tarafından yapılan çalışmalarda yapay zekanın hata oranını test etmek için 30 -100 yaş aralığında 50 hastanın tomografileri yapay zekayla inceledi.

Çalışmada geliştirilen yapay zekanın, yemek borusu kanserinin evresini yüzde 90 doğruluk payıyla tespit ettiği belirlendi.

Doç. Dr. Çelik, AA muhabirine, yemek borusu kanserinin Van ve çevre illerde sık görüldüğünü söyledi.

Yapay zeka teknolojisini kullanarak geliştirdikleri sistem sayesinde yemek borusu kanserinin evresinin daha kısa sürede tespit edileceğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yemek borusu kanserinde "T evre" denilen yani tümörün yemek borusu duvarındaki derinliğini ölçen bir yapay zeka algoritması geliştirdik. Tümörün evresini yüzde 90 oranında tahmin ediyoruz. Araştırmamızda yemek borusu kanseri hastaların tomografi görüntülerini kullandık. Gerçek verilerden faydalandık. Algoritmamızı bu yönde geliştirildik. Masaüstü bir uygulama. Hastanemizde kullanmaya başladık. Yemek borusu kanserinde tümörün evresini daha kısa sürede öğrenmek isteyen hastanelerle de algoritmamızı paylaşabiliriz. İşin başındayız. Çalışmamızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Radyologlara önemli oradan destek sağlayacağını öngörüyoruz."

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kamuran Karaman ise Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nin Van ve bölge için en önemli sağlık kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Bölgede yaklaşık 3 milyon insana sağlık hizmeti verdiklerini anlatan Karaman, "Merkezimizde önemli bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle Van ve çevre illerde yemek borusu kanseri sıklıkla görülüyor. Yapay zeka ile yemek borusu kanserlerinin evre tespiti çalışması yaklaşık 2 yıldır devam ediyordu. Güzel bir başarı elde edildi. Merkezimizde başarılı işlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu tür bilimsel çalışmalara her zaman destek sunacağız." diye konuştu.