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  • Van'da yoğun kar nedeniyle 138 yerleşim birimine karadan ulaşım kapandı
Güncel

Van'da yoğun kar nedeniyle 138 yerleşim birimine karadan ulaşım kapandı

Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle 138 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışması yürütüyor.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 09:50 - Güncelleme:
Van'da yoğun kar nedeniyle 138 yerleşim birimine karadan ulaşım kapandı
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Kentte dün etkili olan sağanak gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, 138 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Belediye karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

Beyaza bürünen kent merkezindeki cadde ve sokaklarda da kar temizleme çalışmaları yürütülüyor.

Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışması yürütüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle gece ulaşıma kapatılan Çaldıran-Doğubayazıt yolu Tendürek mevkisi, sabah yeniden araç geçişlerine açıldı.

- Muş

Muş'ta da dün akşam başlayan kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Soğuk havanın hakim olduğu kentte, oyun parkları ve araçların üzeri karla kaplandı.

Vatandaşlar araçların üzerinde biriken karları temizledi.

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