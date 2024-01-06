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Güncel

Van'daki Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzattı

Van'da Türk Kızılay, kışın zorlu şartlarında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak gıda ve giyim yardımında bulunuyor.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 09:44 - Güncelleme:
Van'daki Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzattı
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Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri, temin ettikleri gıda, ev eşyası ve kıyafetleri, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürdü.

Kar yağışına rağmen yardımlarını sürdüren gönüllüler, ulaştıkları ihtiyaç sahibi ailelerin hayır duasını aldı.

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, kış yardımları programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ettiklerini söyledi.

İlçedeki aileleri sürekli ziyaret ettiklerini dile getiren Yay, "Her ailemize gıda desteğinde bulunacağız. Yardımlarımız sürekli devam ediyor. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

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