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  • Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 56'ya yükseldi
Güncel

Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 56'ya yükseldi

Van'da, batan kaçak göçmen teknesinde yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 56'ya yükseldi.

19 Temmuz 2020 Pazar 12:14 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 12:14
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