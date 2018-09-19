Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 48 düzensiz göçmen yakalandı

<p> Evde, yurda yasa dışı yollarla giren 25 Afganistan ve 23 Pakistan uyruklu bulunduğu belirlendi.</p> <p> Olayla ilgili S.T. gözaltına alındı.</p> <p> Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.</p>
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