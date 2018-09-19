Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 48 düzensiz göçmen yakalandı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Gaziosman 15. Sokak'ta bir eve operasyon düzenledi.