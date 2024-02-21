İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2024 Çarşamba / 12 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9863
  • EURO
    33,4945
  • ALTIN
    2020.51
  • BIST100
    9313.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vashakmadze ile görüşen Erbaş, Gürcistan'ın Türkiye'nin önemli bir komşusu olduğunu belirtti
Güncel

Vashakmadze ile görüşen Erbaş, Gürcistan'ın Türkiye'nin önemli bir komşusu olduğunu belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürcistan Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Zaza Vashakmadze ile bir araya geldi.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 14:31 - Güncelleme:
Vashakmadze ile görüşen Erbaş, Gürcistan'ın Türkiye'nin önemli bir komşusu olduğunu belirtti
ABONE OL

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Vashakmadze ve beraberindeki heyeti kabul eden Erbaş, Gürcistan'ın Türkiye'nin önemli bir komşusu olduğunu belirtti.

İki ülke arasında pek çok konuda kültürel yakınlıklar bulunduğunu aktaran Erbaş, bu kültürel yakınlığın çeşitli alanlarda kolayca işbirliği yapmaya vesile olduğunu vurguladı.

Gürcistan Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Vashakmadze da Erbaş ile en son 5 yıl önce görüştüklerini belirterek, "Son görüşmemizde çok önemli konularda mutabık kalmıştık ve bu işbirliklerimizi şimdi pekiştirme vakti geldi diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ve Gürcistan Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl de bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.