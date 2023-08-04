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Vatandaş CHP yönetimindeki belediye binasını bastı: 34 gündür denizde yıkanıyorum

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir vatandaş 34 gündür evinde su olmadığını ileri sürerek Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASAT) binasını bastı. Vatandaş, kuruma ASAT Müdürü, polis ve jandarmanın çağırılmasını isteyerek, “Yeter, 34 gün oldu ya. Benim evimde su yok. Benim suyum bugün gelecek. 34 gündür denizde yıkanıyorum.” diyerek isyan etti.

Sabah4 Ağustos 2023 Cuma 18:31 - Güncelleme:
Vatandaş CHP yönetimindeki belediye binasını bastı: 34 gündür denizde yıkanıyorum
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Antalya Büyük şehir Belediyesinin Alanya'daki ASAT binasına giderek eline aldığı boş su bidonunu yere fırlatan bir vatandaş ASAT müdürünün kuruma gelmesini istedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; İsmi öğrenilemeyen vatandaş, "34 gündür benim suyum yok. Bu adam buraya gelecek. Jandarmayı çağırın. Jandarma da gelsin. Ben burada bekliyorum. 34 gündür suyum yok. Ben artık bıktım ya. Onu ara, bunu ara, şunu ara. Ben kimi arayacağım ya? Jandarmayı da arayın. Jandarma da gelsin. Yazık. Polis, jandarma çağırın, Hepsini çağırın. Ben her gün su dolduruyorum ya. 34 gündür suyum yok. Yeter artık ya. Bıktım. Ben su istiyorum" dedi.

"DENİZDE YIKANIYORUM"

Etraftakilerin sakinleştirmeye çalıştığı vatandaş bir ara ASAT müdürünün odasına girerek bir koltuğa oturdu. Burada konuşmasına devam eden vatandaş, "Gelsin o, izin yapmayacak. Bana çözüm üretmek için senin şunun bu, bunun bu dediler. Yeter, 34 gün oldu ya. Benim evimde su yok. Benim suyum bugün gelecek. Sizin çavuşunuza 28 Haziran'da bayramda mesaj atmışım. Benim evimdeki saatin biri yok. Hamam gibi. Tuvalete giremiyorum. Ben evimde mayo ile geziyorum. 34 gündür denizde yıkanıyorum. Çağırın jandarma gelsin" diye konuştu. Bu sırada ASAT görevlileri vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı.

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