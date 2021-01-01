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Vatandaşlar, cuma namazını evlerine yakın camilerde kıldı

4 Ocak'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da vatandaşlar, yeni yılın ilk cumasını evlerine yakın camilerde kıldı.

AA01 Ocak 2021 Cuma 14:41 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 14:44
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Dün akşam başlayıp 4 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma namazını kılmak isteyenlerin, araç kullanmamak şartıyla evlerine yakın camilere gitmelerine izin verildi.

İstanbul'da da bu yılın ilk cuma namazını kılmak isteyenler, ikametlerine yakın camilere gitti.

Fatih Camisi'nde gelen vatandaşlar, camiyi doldurdu. Sosyal mesafeyi koruyarak saf tutan cemaatin bir kısmı, avluda namazını kıldı.

Üsküdar'da da Büyük Selimiye Camisi'ne yürüyerek gelen cemaat, Kovid-19 tedbirlerine uygun bir şekilde cuma namazını kıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik yaşanan camide, vatandaşlar namazın ardından evlerine geçti.

Cemaatin doldurduğu Sarıyer'deki Medineli Hacı Osman Camisi'nde de sosyal mesafe kurallarına uyularak saf tutuldu. Bazı vatandaşlar namazlıklarını yanında getirirken, seccadesi olmayanlara da cami girişinde tek kullanımlık kağıt seccade dağıtıldı.

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