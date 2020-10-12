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Vatandaşlar tedirgin: Binlerce balık kıyıya vurdu

Eskişehir ile Ankara sınırında yer alan Sarıyar Barajı'nda telef olup kıyıya vuran binlerce balık çevre halkı tedirgin etti. Diğer yandan ölen balık cinslerinin; sazan, tatlı su kefali, karagöz, kızılkanat ve tatlı su kalyozu olduğu belirtilirken, bölgede balık tutarak geçimini sağlayan vatandaşların endişeli olduğu öğrenildi.

IHA12 Ekim 2020 Pazartesi 14:16 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 14:16
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Eskişehir’in Mihallıççık ilçesi ile Ankara’nın Nallıhan ilçesi sınırlarında bulunan Sarıyar Barajı’nın bazı noktalarında çok sayıda ölü balık görüldü. Nallıhan’ın Çayırhan Mahallesindeki balık ölümlerinin ardından Mihallıççık’ın Uşakbükü Mahallesinde de binlerce balık karaya vurdu. Balık ölümlerinin oksijen azlığı, kimyasal atık ya da tarım ilaçlarının suya karışmasından dolayı olabileceği tahmin ediliyor. Diğer yandan ölen balık cinslerinin; sazan, tatlı su kefali, karagöz, kızılkanat ve tatlı su kalyozu olduğu belirtilirken, bölgede balık tutarak geçimini sağlayan vatandaşların endişeli olduğu öğrenildi.

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