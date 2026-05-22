Vatandaşlar yollara düştü: Bayram trafiği erken başladı

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara düştü. Anadolu'ya geçişin en önemli güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde tatil yoğunluğu başladı.

Yarın itibarıyla resmi olarak başlayacak olan uzun tatil fırsatını değerlendirmek isteyen sürücüler, mesai bitimini beklemeden yola koyuldu. Özellikle İstanbul'dan yola çıkarak Anadolu'nun çeşitli illerine gitmek isteyen sürücülerin oluşturduğu trafik, Bolu sınırları içerisinde etkisini gösterdi. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi ve Abant Gişeleri mevkiinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu.

TRAFİK YOĞUN AMA AKICI

Otoyolda ve D-100 kara yolunda araç sayısındaki ciddi artışa rağmen, trafiğin durma noktasına gelmediği ve yoğun ancak akıcı bir şekilde ilerlediği görüldü. Güzergah üzerinde görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtemel kazaların önüne geçebilmek için denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, kritik noktalarda konuşlanarak sürücüleri aşırı hız yapmamaları, emniyet kemerlerini takmaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıyor. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde ve tatilin başlayacağı cumartesi günü zirveye ulaşması bekleniyor. Oluşan yoğun akıcı trafik dronla görüntülendi.