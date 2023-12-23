Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmalarda 6 askerimiz şehit oldu.

CHP, şehit olan askerler için paylaştığı mesajda terör örgütü PKK'yı yine kınamadı. Terör sevici DEM Parti ile olan ittifakından dolayı eleştirilen CHP'nin bölücü terör örgütü PKK'yı kınamaması sosyal medya üzerinden tepkiyle karşılandı.

İLK SELAMI TERÖR TUTUKLUSU DEMİRTAŞ'A GÖNDERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti başkanlığına seçildiği kurultayda yaptığı konuşmada terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam göndermişti.

CHP'nin şehit mesajına sosyal medya üzerinden tepki gösteren birçok kullanıcı Özgür Özel'in Demirtaş'a yönelik selamına vurgu yaptı.

TERÖR SEVİCİNİN ELİNİ ÖPEN ÖZEL'E "EL ÖPMEYE DEVAM MI?" ÇIKIŞI

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildikten sonra DEM Partili Pervin Buldan ile beraber katıldığı dinletide Türkiye'yi işgalci olarak gören ve Kürt devleti isteyen sözde sanatçı Pervin Chakar'ın elini öpmesi tekrar gündeme geldi. CHP'nin şehit mesajına tepki gösteren kullanıcılar "El öpmeye devam mı?" diyerek tepki gösterdi.