Vatandaştan Akşener'e dikkat çeken çıkış: Süleyman Soylu sizinle kahvaltı yapacak heval bırakmadı

Akşener, kentte ilk olarak Armutlu ilçesinde esnafla bir araya geldi. Esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş Akşener'e tepki göstererek, "Armutlu'da kahvaltınızı yaptınız mı? Çünkü Süleyman Soylu sizinle kahvaltı yapacak heval bırakmadı Siz en iyisi Silivri'ye gidin." ifadelerini kullandı.

Yalova programı kapsamında Armutlu ilçesine giden Akşener, ilçe merkezinde vatandaşlara hitap ederek, 20 Ocak 2020'den itibaren il il, ilçe ilçe, dükkan dükkan gezdiğini söyledi.

İP Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'nın Armutlu ilçesinde esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Akşner'in kaşsısına çıkan kadın korumaların engellemesine rağmen Akşener'le diyaloğa girdi.

"SÜLEYMAN SOYLU SİZİNLE KAHVALTI YAPACAK HEVAL BIRAKMADI"

Tepkisini dile getiren vatandaş Akşener'e , "Armutlu'da kahvaltınızı yaptınız mı?" şeklinde bir soru yöneltti. Akşener'den "Ben kahvaltımı evde yaptım" cevabını alan vatandaş tepkisine devam ederek, "Çünkü Süleyman Soylu sizinle kahvaltı yapacak heval bırakmadı Siz en iyisi Silivri'ye gidin." şeklinde devam etti.

Vatandaşın konuşmasının sonuna doğru ise korumaların kadınını engellemeye çalıştığı görüldü.

Akşener, esnaf ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

İşte o görüntüler;