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Vatandaşın Başkan Uysal'dan isteği dikkat çekti: Büyükçekmece’yi köy olmaktan çıkarın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal’ın Büyükçekmece’de esnaf ziyareti sırasında yanına gelen yaşlı Nermin Daştan, “Büyükçekmece’yi köy olmaktan çıkarın” isteği dikkat çekti.

  • İHA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Sabah kahvaltı ile başlayan program Cuma Namazının ardından esnaf ziyaretiyle son buldu. Neşeli bir ortamda geçen esnaf ziyaretleri sırasında Başkan Uysal, vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek sohbet etti. Gezi sırasında Başkan Uysal’ın yanına gelen 68 yaşındaki Nermin Daştan ile diyalogu dikkat çekti.
 
Büyükçekmece’nin köy olduğunu söyleyen Nermin Daştan, “Büyükçekmece’ydi, köy oldu burası. Burayı bu durumdan çıkarmamız lazım, köy olmaktan çıkarın burayı” dedi. Vatandaşın bu isteğine karşı Başkan Uysal, “Hep beraber yapacağız inşallah.” cevabını verdi.

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