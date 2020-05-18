Vefa ekibine saldıran CHP'lilerin sicili kabarık çıktı!

18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:30 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:30

Adana’da, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile yemek dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubu’yla tartışıp, saldırıda bulunan CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın yanındaki 3 kişinin, ‘kasten yaralama’ suçundan kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Olay, 15 Mayıs Cuma günü saat 22.00 sıralarında, Atakent Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki Yüreğir Kaymakamlığı önünde meydana geldi.

HAKARETLER SAVURARAK SALDIRMIŞLARDI

Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile birlikte yemek dağıtımı yapan Vefa Sosyal Destek Grubu’na CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, hakaret ederek saldırmaya başladı. Kaymakam Bingöl ve koruması, olayı engellemeye çalıştı. Olay yerine çağırılan polis ekipleri, Eren Yıldırım ile yanındaki Deniz İmran Y., Hüseyin Y. ve Serat Y.’yi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım’ın yanındaki 3 kişi, serbest bırakıldı. ‘Görevli memura mukavemet’ ve ‘hakaret’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Eren Yıldırım ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

CHP’Lİ BAŞKAN TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP Gençlik Kolları İlçe Başkanı Eren Yıldırım, yeniden gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SALDIRIYI ANLATTILAR



CHP’li Eren Yıldırım ve beraberindeki grubun saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri yaşadıklarını anlattı. Galip Bülbül, “O akşam kaymakamlık binası önüne gelen TIR’dan malzemelerin aktarımını yaptığımız sırada yoldan geçen iki kişi yardım talebinde bulundu. Kaymakam Oğuzhan Bingöl evde dağıtım yapıldığını söyledi. Bunun üzerine yolun karşısındaki 15-20 kişilik grup ‘Böyle yardım yapılmaz. Siz FETÖ’cü müsünüz, terörist misiniz?’ diye hakaretler edip, Kaymakam Bingöl kendini tanıtmasına rağmen yumruklu saldırıda bulundular” dedi.

BU İLK DEĞİL

Daha önce de dağıtım yaptıkları sırada hakaret ve iftiralara uğradıklarını vurgulayan bir başka yardım gönüllüsü Adil Aydın ise saldırgan grubun kendilerini ayrımcı davranmakla suçladığını belirterek, “Biz ayrımcılık yapmadık. Bize ‘Yandaşlara yardım dağıtıyorsunuz’ dediler. Öyle bir şey yok. Bizim amacımız milletimize hizmet etmek. O gün art niyetli insanlar bize küfürler etti. Daha sonra grup Yüreğir Kaymakamlığı önüne kadar geldi. Burada da hakaretleri sürdü. Hatta Kaymakam Bingöl ve korumasına da saldırdılar” diye konuştu.

YARALAMADAN DOSYALARI VAR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Yapılan incelemede, olay sonrası serbest bırakılan Serat Y.nin ‘taksirle yaralama’, ‘ateşli silah ve bıçak bulundurma’; Hüseyin Y.’nin ‘ateşli silah ve bıçak bulundurma’, ‘kasten adam yaralama’ ve Deniz İmran Y.’nin ise ‘kasten adam yaralama’ suçlarından emniyette kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Önceki gün de PKK’lılar Van’da Vefa Destek Grubu’na saldırmış iki kişi hayatını kaybetmişti.

