İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2023 Salı / 26 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7302
  • EURO
    29,3753
  • ALTIN
    1654.14
  • BIST100
    8377.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi'' iddiaları hakkında açıklama
Güncel

''Vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi'' iddiaları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. Tüm vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi.' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA10 Ekim 2023 Salı 14:18 - Güncelleme:
''Vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi'' iddiaları hakkında açıklama
ABONE OL

Merkezden yapılan açıklamada, her yılın kasım ayında Resmi Gazete aracılığıyla ilan edilen yeniden değerleme oranının 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının şimdiden belirlenmesi ve duyurulmasının yasal olarak mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. Tüm vergi, ceza, harç ve ek MTV'ye ara zam geldi.' iddiası doğru değildir. Bahse konu haberlerde yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı sirküleri ile 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde, kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanan indirim ve istisna uygulamasında yeniden değerleme oranının yüzde 34,80 olarak tespit edildiği hususunda kamuoyu bilgilendirilmiştir."

  • Yeniden Değerleme Oranı
  • vergi cezası
  • ara zam
  • Ara Zam
  • Vergi Ceza

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.