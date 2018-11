VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2018 VGM burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? soruların yanıtları araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs almak için başvuru yaparak merakla sonuçları bekliyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaç sahibi öğrencilere tahsis edeceği VGM bursu, KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemde yer alacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün aylık 250 lira ücret ile tahsis edececeği VGM bursu için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs imkanından yararlanamayan öğrencilerin değerlendirileceği VGM bursu, sorgulanmaya devam ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğretim ve üniversite öğrencileri için burs veriyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünden burs başvurusunda bulunan adaylar VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2018 - 2019 öğretim dönemi için yüksek öğrenim bursu başvuruları 15 Eylül– 30 Ekim 2018 tarihleri arasında yapıldı. VGM burs başvuru sonuçlarına göre 2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılmakta. Burs başvurusunda bulunan öğrenciler, kurumun yapacağı açıklamaları sorgulamaya devam ediyor.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



VGM burs başvuru sonuçları, Lisans öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) açıklayacağı burs sonuçlarının ardından açıklanacak. KYK bursu almaya hak kazanamayan öğrenciler, bu burstan faydalanabilecek.



Sonuçlar, değerlendirme işleminin sona ermesinin ardından kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Bu kapsamda Bölge Müdürlüğü yetkili personeli, bilgilendirme ya da belge tamamlama işlemleri için başvuru yapan adayı arayabilecek.

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?



Yükseköğrenim Bursuiçin başvuruların değerlendirme kriterleri:

- 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)

- 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741)

hükümleri gereği Türkiye’deki eğitim kurumlarında eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir.



Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri’ne göre değerlendirilmektedir. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili kamu kurumlarından yapılmaktadır



ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?



Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.

Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?



2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılacaktır.



Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00TL burs verilmektedir.

BURS VEREN KURUMLAR LİSTESİ



Burs veren kurumlar ve vakıflar hangileri sorusu yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Okulların açılmasına çok az bir zaman kala üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, maddi destek alabilmek amacıyla kurum ve vakıflara burs başvurusu yapıyor. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve ailesinin yanında başka şehre gitmek zorunda kalan birçok öğrenci, eğitimlerine destek sağlamak amacıyla burs veren kurum ve vakıfların listesini araştırıyor.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD): Bu yılki miktarı 220 TL olan bursa başvuru, 17-27 Eylül'de. T.C. vatandaşı, ÇYDD şubelerinin olduğu illerdeki devlet üniversitelerinde okuyan, dernek ilke ve amaçlarına uygun olanlar başvurabiliyor. www.cydd.org.tr



Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi: Mühendislik fakültelerindeki başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan kızlara burs sağlanıyor. Ayrıca Limak ve sektördeki farklı kuruluşlarda staj, gönüllü kadın mühendislerden mentorluk desteği, sosyal mühendislik sertifika programı, ihtiyaç çerçevesinde Limak ve sektördeki farklı kuruluşlarda istihdam imkanı sunuluyor. www.turkiyeninmuhendiskizlari.com



Sabancı Vakfı: Her yıl 400'ü yeni, 1.500'e yakın üniversiteliye burs sağlıyor. Başvuru, üniversitelerin belirlediği tarihe kadar Öğrenci İşleri/Burs Ofisi'ne yapılıyor. Başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Burs kontenjanı verilen Boğaziçi, Ankara, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik üniversitelerine yerleşenler için dört program var. Hepsine farklı şartlar aranıyor. www.sabancivakfi.org



21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı: (YEKÜV): Başarılı ancak eğitimini sürdürmekte zorlanan devlet üniversitesi öğrencilerine yönelik. Önce 'Online Burs Başvuru Formu' 24-26 Eylül'de doldurulacak. Değerlendirme sonucu olumlu mesaj alanlar, istenen belgeleri, YEKÜV burs komisyonuna verecek. Başvurusu kabul olanın kaydı yapılacak. www.yekuv.org



Türk Dil Kurumu: Lisans öğrencisine aylık 700 TL, yüksek lisansa 1.000 TL, doktoraya 1.500 TL olan bursun başvuruları kasımda ilan edilecek. Burslar Türk dili ve edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, Türkçe eğitimi, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümü öğrencileri için. Birinci sınıf için YKS'den ilk 3000'e girme; ara sınıfta ise ortalamanın 100 üzerinden 70 olması ve başka burs alınmaması şartı var. www.turkiye.gov.tr



Mehmet Zorlu Vakfı: Lisans öğrencilerine yönelik 9 ay 450 TL burs sağlanıyor. İlk 100'e girene 500 TL, üstün başarılı öğrencilere 1.000 TL veriliyor. 2017-2018 döneminde 2.100 öğrenciye burs verildi, bu yıl ise henüz belli değil. Eylül-ekim arasında başvuru yapılıyor. www.mzv.ogr.tr



Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG): Gençlik, Kardelen ve Öğretmen Çocuğu olarak üç burs var. Gençlik Bursları'ndan üniversitede okuyan ve yeni kayıt yaptıranlar faydalanıyor. Kardelenler Bursu; mühendislik, fen edebiyat fakültesinin sayısal bölümleri, işletme, iktisat, istatistik, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile hukukta okuyan kadın öğrencilere yönelik. Öğrenci sayısı yıllık 300-500 arasında. 10 ay 250-350 TL ödeme oluyor. Son başvuru, 15 Eylül. burs.tog.gen.tr/



Alarko Bursu: Dr. Üzeyir Garih Bursu, İTÜ Makina Mühendisliği son sınıf veya lisansüstündeki beş öğrenciye veriliyor. İshak Alaton Bursu; AÜ Siyasal Bilgileri Fakültesi İşletme'den 2, İÜ İşletme Fakültesi'nden 2, GSÜ Endüstri Mühendisliği'nden 1 öğrenci olmak üzere, son sınıftaki veya lisansüstündekileri kapsıyor. Alarko Eğitim-Kültür Vakfı Bursu İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi, İstanbul, Ankara, Galatasaray üniversitelerinde belirlenen bölümlerde okuyanlara yönelik. Burslar karşılıksız. www.alarko.com.tr



Anadolu Vakfı: Başvuru 30 Eylül'e kadar online yapılıyor. Lisans öğrencileri 9 ay boyunca burstan yararlanabiliyor. Şartlar şöyle: T.C. vatandaşı olmak, maddi desteğe ihtiyaç duymak, açıköğretim ve uzaktan öğretim dışında devlet üniversitelerini kazanmak, vakıf üniversitelerinde okuyanlar için yüzde 100 başarı bursuyla yerleşmiş olmak. Miktar her yıl gözden geçiriliyor. www.anadoluvakfi.org.tr



İstanbul Ticaret Odası: İstanbul'daki lisans ve lisansüstü öğrencilerine veriliyor. Başvurunun eylülün üçüncü haftası başlaması bekleniyor. Kontenjan ve miktar ekimde belirlenecek. www.ito.org.tr



Vakıflar Genel Müdürlüğü: Burs, öncelikli olarak anne veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere veriliyor. 8 ay 250 TL ödenecek üniversite bursu için başvuru, 15 Eylül-30 Ekim; 9 ay 60 TL verilecek ortaöğretim ise, 17 Eylül-17 Ekim. www.vgm.gov.tr



Türk Eğitim Vakfı (TEV): Beş program var. Başvuru 30 Eylül'de bitiyor. Eğitim Bursu'nu üniversite, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri alabiliyor. Ara sınıfta ortalama 4 üzerinden en az 2.50 olup üst sınıfa geçmek gerekiyor. Üstün Başarı Bursu'na 50-55 öğrenci seçiliyor. YKS'de SAY, SÖZ, EA'ya göre bölüme girdiği puan türünde ilk 5 binde olanlar başvurabiliyor. YKS'de ilk 5 bine giren, ortalaması 3.50 olan ikinci sınıflar da alabiliyor. Yüksek lisans, doktora, teknik ve endüstri meslek lisesi için de burs var. www.tev.org.tr



Vehbi Koç Vakfı: Lisans öğrencilerine burs veriyor. Eğitim dönemi başında üniversitelerin burs ofisleri veya fakülte sekreterlikleri duyuru yapıyor. Örgün lisans eğitiminde okumak, maddi yardıma ihtiyaç duymak, disiplin cezası ve başka burs almamak, başarı notunun 100 üzerinden en az 60; 5'ten 3; 4'ten 2.50 olması şartı var. www.vkv.org.tr



TÜBİTAK: Aylık 750 TL olan bursun, başvuruları ekimde. Burs, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testi'nde sayısalda ilk 25 binde olup matematik, fizik, kimya, biyoloji, astronomi ve uzay bilimlerine ve Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ilk 25 bine girerek felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatını kazanan ya da bunlarda çift anadala kaydolanlara yönelik.



Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK): T.C. vatandaşı, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriyor. Başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Burs artışı Bakanlar Kurulu kararıyla belirleniyor. Önlisans, lisans, açıköğretim (sadece öncelikliler; şehit-gazi çocuğu, anne-babası vefat edenler, vb.), dikey geçişle ara vermeden kayıt yaptıranlar, master ve doktora yapanlar, vakıf üniversitesi öğrencileri, üniversite kontenjanından bildirilenler, milli amatör sporcular, ikinci öğretimdekiler yararlanıyor. www.kyk.gov.tr



BUNLARI DA İNCELEYİN



Çağdaş Eğitim Vakfı: Tüm kademe öğrencilere 10-12 ay 80-200 TL arasında burs veriliyor. Üniversiteliler için İstanbul'da okuma şartı var. Başvuru 30 Eylül'de bitecek. www.cev.org.tr



Tekfen Vakfı: 250'si kendi çalışanı çocuğu, 250'si üniversiteli olmak üzere 500 öğrenciye burs var. Başarı ile aile yıllık geliri 63 bin 880 TL altında olma şartı aranıyor. Geçen yıl liseliye 270 TL, üniversiteliye 580 TL verildi. Başvuru, 10-28 Eylül'de. www.tekfenburs.org



Elginkan Vakfı: 250 kişiye burs var; 75'i çalışan çocuğuna, gerisi üniversiteliye. İTÜ, ODTÜ, YTÜ, İstanbul, Boğaziçi, Ege ve Celal Bayar üniversitelerindeki lisans ve lisansüstü okuyan, başarılı ve maddi imkanı az öğrencilere 12 ay 400 TL ödeniyor. Başvuru, eylülden itibaren üniversite burs ofisine yapılabilir. www.elginkanvakfi.org.tr



Çelikel Eğitim Vakfı: Alev Topları programıyla 12 ay 650 TL veriliyor. Bu öğrencilere, duygusal ve sosyal gelişim odaklı atölyeler, kültürel gelişim, akran danışmanlığı gibi destekler de sağlanıyor. Başvuru, 13 Eylül saat 17.00'ye kadar elektronik ortamda alınacak. Adayın bu yıl İstanbul'daki devlet üniversitelerinde lisans veya vakıflardaki tam burslu lisansa kaydolması gerekiyor. Ayrıca YKS'de farklı puan türlerine göre bazı başarı sıraları da isteniyor. www.celikelegitimvakfi.org



İzmir Ticaret Borsası: Liseli ve üniversitelilere yönelik. Öğrencinin çalışmaması gerekiyor. www.itb.org.tr



İstanbul Sanayi Odası Vakfı: İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da belli devlet üniversiteleri ile mühendislikte tam burslulara aylık 450 TL veriyor. Ara sınıf için ortalama 4 üzerinden 3; 100'den 80 olmalı. Başka burs, kredi almamalı. Başvuru 30 Eylül'de bitecek.



Türk-Alman Dayanışma ve Eğitim Vakfı: Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Yıldız Teknik ile Türk-Alman üniversitelerinin 20 lisans ve lisansüstü öğrencisine yönelik. Geçen yıl 8 ay 250 lira verildi. Başvurular, ekimde.



Borusan Kocabıyık Vakfı: Ortaöğretim, lisans ve lisansüstü bursları var. 'Üniversiteye Giriş Bursu' İstanbul, İTÜ, Boğaziçi ve ODTÜ'nün mühendislik, işletme ve iktisat fakülteleri ile Uludağ ve Afyon Kocatepe üniversitelerinin hukuk fakültesi öğrencilerini kapsıyor. 100 üzerinden en az 70; 4.00'ten 2.75 ortalama gerekiyor. Başka nakit burs alan başvuramıyor. www.bkv.org.tr



Sütaş: Burslar Ankara, Boğaziçi, Ege, Fırat, İTÜ, ODTÜ, Selçuk ile Uludağ üniversitelerinde belli bölümleri kapsıyor. Bursiyerler, ülke genelindeki değerlendirmelerde üstün başarı gösterenler arasından seçiliyor. Ara sınıfta not ortalaması 100'lük sistemde 65 veya 4 üzerinden 2.5 olmalı. Ders bırakmadan bir üst sınıfa geçilmesi şart. Son başvuru 14 Eylül. ww.sutas.com.tr



Rumeli Eğitim Vakfı: Devlet üniversitelerindeki önlisans ve lisans öğrencilerine veriliyor. Lisansüstü için de burs var.



www.rumeliegitimvakfi.org



Malatya Eğitim Vakfı: Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı üniversitelilere yönelik. Yaklaşık 800 öğrenciye aylık 250 TL veriliyor. Yüzde 80 oranında Malatyalı öğrencilere verilen bursun başvuruları, 30 Eylül'e kadar sürecek. www.malatyaegitimvakfi.org.tr



Kızılay: Burslar üniversite ve öncesine yönelik. Öğrenciler eğitim yılı içinde il veya ilçelerdeki şubelere yapılıyor. Miktar şubelere göre değişebiliyor.



Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı: Devlet üniversitelerinde sağlık ve sosyal bilimler alanındaki 2'nci sınıf ve üstü öğrencilere veriliyor. Aylık 350 TL. Başvurular, 14 Eylül'e kadar sitesinden yapılacak.



Türk Petrol Vakfı: İstanbul'daki devlet üniversitelerinde iki ve üst sınıfta okuyan, ihtiyaç sahibi öğrencilere lisans ve lisansüstü burs sağlanıyor. Geçen yıl lisans aylık 525 TL'ydi, bu yılki belli değil. Başvurular, ekimde.



Sema Yazar Gençlik Vakfı: Bu yıl Ankara'daki devlet üniversitelerini kazananlara veriliyor. Geçen yıl 550 TL olan miktar, henüz belli değil. Başvuru, 15 Eylül'den sonra.



Nef Vakfı: Devlet üniversitelerinde okuyanlara 12 ay 200 TL burs var. Geçen yıl 1.500 kişi faydalandı. www.nefvakfi.org