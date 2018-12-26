VGM 2018 ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler VGM yükseöğrenim burs sonuçlarında. VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Burs paraları ne zaman hesaplara geçecek? Ödemeler nereden ve nasıl yapılmaktadır? VGM burs ücretleri ne kadar? sorularına yanıt aranıyor. VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. VGM tarafından daha önce yapılan duyuruda burs başvuru sonuçlarının Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçları ardından açıklanacağı ifade edilmişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü(VGM) yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. VGM ortaöğrenim burs başvuru değerlendirme işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarında. Üniversite öğrencileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. Burs başvurularını değerlendiren VGM, burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımında bulunacak. VGM burs sonuçları son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Ön lisans ve lisans öğrencileri Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçlarının açıklanması ardından VGM burs başvuru sonuçlarına odaklandı. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte VGM burs sonuçlarının açıklanmasına yönelik beklentiler de arttı. VGM’nin resmi sayfası üzerinden yapılan duyuruda “Ortaöğrenim burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri devam etmektedir. Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktı.” İfadeleri kullanılmıştı.

VGM burs ücretleri, Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs imkanı veriliyor. VGM ortaoğretim burs sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. VGM yukseköğrenim burs sonuçları için ise henüz bir resmi açıklama yapılmadı.



BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



VGM burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl ocak ayında açıklanmıştı. Başvuruları kabul edilen yükseköğrenim öğrencilerine ekim ayı baz alınarak geriye dönük olarak bursları ödenmişti. Geçtiğimiz yılın takvimi göz önünde tutulduğunda VGM burs başvuru sonuçlarının ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. VGM burs ücretleri, Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs imkanı veriliyor.



BURSLAR NASIL ALINACAK?



Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.