VGM 2019 – 2020 eğitim yılı burs başvuruları sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilerin gözü ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarına çevrilmişti. Ortaöğrenim burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar öğrencilerin erişimine açıldı. VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanması ile birlikte VGM bursu 2020 ne kadar? VGM ilk burs ne zaman yatacak? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

VGM BURSU 2020 NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

VGM İLK BURS NE ZAMAN YATACAK?

Burs almaya hak kazanan ortaöğrenim öğrencilerine her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.

Burs almaya hak kazanan yükseköğrenim öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.

Türkiye'de yasal yollardan kalma izni bulunmayan öğrenciler ile diğer kurumlardan eğitim yardımı alan öğrencilere burs verilmemekte olup burs almaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrencilere eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 500,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.

ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.