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  • Viyadüğün girişindeki demir bariyerlere çarptı! 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Güncel

Viyadüğün girişindeki demir bariyerlere çarptı! 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

AA1 Mayıs 2024 Çarşamba 06:59 - Güncelleme:
Viyadüğün girişindeki demir bariyerlere çarptı! 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden Kerem Çelik idaresindeki 34 ZS 3163 plakalı otomobil, Hasdal Viyadüğü girişinde bulunan demir bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü Kerem Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki Kübra Çelik yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri otoyolda temizlik çalışması yaptı.

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