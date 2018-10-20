Washington Post: Erdoğan, Kaşıkçı olayında önemli bir anlaşma sağlayıcı oldu

Kaşıkçı'nın yazarları arasında bulunduğu Washington Post gazetesinde Kareem Fahim ve John Hudson imzasıyla "Türkiye Cumhurbaşkanı, Suudi gazeteci kaybolduktan sonra nasıl önemli bir anlaşma sağlayıcı oldu?" başlıklı yazı yayımlandı.

"Suudi bir gazeteci ortadan kaybolduktan sonra Türkiye sadece sessiz sedasız olayı araştırmaktan fazlasını yaptı. Dünyanın dikkatini, kendi topraklarında küstahça, bir devletin desteğiyle yapılan infaza çekerek krizi anlattı." ifadelerine yer verilen yazıda, Kaşıkçı cinayetinin detaylarının Türk medyası ve uluslararası basında yer aldığı hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da soruşturmayı önlemekle suçladığı Suudi yöneticilere toplum önünde çıkıştığı belirtilen yazıda, "Türkiye'den sızan bazı bilgiler küresel ilgiyi canlı tuttu. Belki de Suudi Arabistan'ın inkar etme çabalarını söndürecek ve Trump yönetiminin en yakın Arap müttefiki olan Suudi Arabistan'dan uzaklaştırmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldüğü duyurulmuş, olayla ilgili 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığı açıklanmıştı. Ayrıca, Suudi Arabistan'da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri görevden alınmıştı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi dün yayımladığı bir haberde Suudi Arabistan'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın üst düzey danışmanlarından istihbarat yetkilisi General Ahmed Asiri'yi sorumlu tutmaya hazırlandığını yazmıştı.