İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ABD'de koronavirüs nedeniyle çaresiz kaldı: Yabancı doktor arayışına girdiler
Güncel

ABD'de koronavirüs nedeniyle çaresiz kaldı: Yabancı doktor arayışına girdiler

Dünyada en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü ülke olan ve salgını engelleyemeyen ABD, yakın zamanda yaşanması muhtemel doktor sıkıntısının önüne geçmek için yabancı ülke vatandaşı olan sağlık çalışanlarına çalışma vizesi vermeye hazırlanıyor.

AA28 Mart 2020 Cumartesi 08:18 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 08:18
ABONE OL

Sağlık sisteminin pahalı ve yetersiz olmasıyla sık sık eleştirilen ABD'de Kovid-19 sayıları New York başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde hızla artarken, ülkede sağlık personeli ve tıbbi ekipman sıkıntısı yaşanmasından endişe ediliyor.

Salgının hızla yayılması karşısında çaresiz kalan ABD yönetimi, yaşanması büyük bir olasılık olarak görülen bu sıkıntının önüne geçmek adına yeni bir adım attı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Biriminin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Özellikle Kovid-19 konusunda çalışan ve ABD'de çalışmak isteyen sağlıkçıları, J (kültürel ya da eğitim alanında değişim vizesi) ya da H (çalışma vizesi) için kendilerine en yakın ABD büyükelçiliği ya da konsolosluğuna başvurmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Söz konusu duyurudan saatler sonra yapılan ikinci duyuruda ise bu alana başvuracak kişilerin daha önce göçmen ya da göçmen olmayan bir ABD vizesi için onaylanmış bir dilekçesinin olması gerektiği ya da bir değişim programına başvurmak için yeterli şartları karşılaması gerektiği vurgulandı.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre ABD'de Kovid-19 vakaları, İtalya ve Çin'i geçerek 92 binin üzerine çıkmış, salgın nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı ise bin 300'ü geçmişti.

Kaçak 10 bin maske yakalandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Trump'tan ilginç sözler: Onlardan istediğim şey çok basit; Birazcık bize müteşekkir olsunlar!
Trump'tan ilginç sözler: Onlardan istediğim şey çok basit; Birazcık bize müteşekkir olsunlar!

Trump'tan ilginç sözler: Onlardan istediğim şey çok basit; Birazcık bize müteşekkir olsunlar!

Operasyon merkezi vuruldu
Operasyon merkezi vuruldu

Operasyon merkezi vuruldu

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.