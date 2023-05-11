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Yabancı Terörist Savaşçı'lara operasyon: 20 yabancı uyruklu terörist yakalandı

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 20 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 10:03 - Güncelleme:
Yabancı Terörist Savaşçı'lara operasyon: 20 yabancı uyruklu terörist yakalandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, bir kısmının geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 23 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik il genelinde operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında, YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.

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