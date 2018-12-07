Yabancıya vatandaşlıkta satış vaadi geçerli olacak
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, 250 bin liralık taşınmazın peşin olarak satışının vaat edilmesi vatandaşlık kazanımı için yeterli olacak.
Yabancıların 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı karşılığı Türk vatandaşlığı kazanması uygulamasında, gayrimenkulün satış vaadi de geçerli olacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, söz konusu tutarda taşınmazın peşin olarak satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılamayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi de vatandaşlık kazanımı için yeterli olacak.
(Habertürk)
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