Yağmur Atsız vefat etti

Yağmur Atsız, Almanya'nın Köln şehrinde 83 yaşında vefat etti. Atsız, geçirdiği beyin ameliyatı sonrası rahatsızlığı nedeniyle uzun süre önce yazılarına son vermişti.

Merhum Atsız, 2014 yılına kadar Star Gazetesi'nde köşe yazıları kale almıştı.

Yağmur Atsız'ın vefat haberini kardeşi Türkolog Buğra Atsız sosyal medya hesabından duyurdu.

Buğra Atsız paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Saat 05.30'da ağabeyim Yağmur Atsız'ın, Almanya'nın Köln şehrinde sabahın erken saatlerinde vefat ettiği haberini aldım. Bir Atsız daha zamanın ötesine kaydı.