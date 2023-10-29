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Yağmur Atsız vefat etti

Yazar ve gazeteci Yağmur Atsız, Almanya'nın Köln kentinde 83 yaşında hayatını kaybetti.

29 Ekim 2023 Pazar 23:28 - Güncelleme:
Yağmur Atsız vefat etti
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Yağmur Atsız, Almanya'nın Köln şehrinde 83 yaşında vefat etti. Atsız, geçirdiği beyin ameliyatı sonrası rahatsızlığı nedeniyle uzun süre önce yazılarına son vermişti.

Merhum Atsız, 2014 yılına kadar Star Gazetesi'nde köşe yazıları kale almıştı.

ACI HABERİ KARDEŞİ DUYURDU

Yağmur Atsız'ın vefat haberini kardeşi Türkolog Buğra Atsız sosyal medya hesabından duyurdu.

Buğra Atsız paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Saat 05.30'da ağabeyim Yağmur Atsız'ın, Almanya'nın Köln şehrinde sabahın erken saatlerinde vefat ettiği haberini aldım. Bir Atsız daha zamanın ötesine kaydı.

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