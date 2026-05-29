  • Yağmurda kaygan yolda tur otobüsü savruldu: 16 yaralı
Güncel

Yağmurda kaygan yolda tur otobüsü savruldu: 16 yaralı

Aksaray'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüsün refüje çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.

IHA29 Mayıs 2026 Cuma 12:50
Kaza, saat 06.50 sıralarında, Aksaray-Nevşehir Kara yolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan-Nevşehir istikametine seyir halinde olan U.H. idaresindeki 34 MUC 700 plakalı tur otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp karşı şeride geçerek durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 16 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

