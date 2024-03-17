Yakalama kararı çıkarılan trole İBB'den 1,5 milyon TL'lik kıyak!

Yasa dışı bahis suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yakalama kararı çıkarttığı firari Übeyit Bartın'a ait trol ağının CHP'li belediyeler ve belediye başkan aday adaylarına çalıştıkları ortaya çıktı. PKK propagandası yapma suçundan da hakkında dosyalar bulunan Bartın, başta CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) olmak üzere, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkes, Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay ve Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Deveciler'e çalışmış. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın adına Übeyit Bartın'a, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ödeme yaptığı belirlendi.

İBB'DEN 1,5 MİLYONLUK KIYAK

Yeni Şafak'ın haberine göre; Yasa dışı bahisçi ve terör örgütü PKK propagandacısı Übeyit Bartın'ın şirketi olan Bartın Medya Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne CHP'li İBB'den 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyon TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Söz konusu ödemenin "muhtelif organizasyonlar kapsamında kamera ve fotoğraf çekimi hizmet alım işi" adı altında İBB iştiraki olan İstanbul Kültür Sanat A.Ş. tarafından gerçekleştirildiği belgelendi.

TROL AĞININ ALGI OPERASYONLARI

Ayrıca söz konusu belediyelere "Bartın trol ağı" tarafından sosyal medyada para karşılığı PR çalışması gerçekleştirildiği görülüyor. Dijital platformlar incelendiğinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkes, Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay ve Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Deveciler'e trol ağı içindeki hesaplar tarafından destek verildiği anlaşılıyor. Söz konusu hesaplar tarafından rakip adaylara karşı da algı operasyonları yürütülüyor.

KİRLİ İTTİFAK

Bu çalışmaları Bartın'ın 12 milyonu aşkın takipçisi olan 53 hesabı dışında, kamuoyunca yakından bilinen @solcugazete, @pusholder, @beehaber, @anlikhaberiniz, @ajans_muhbir, @whisperhaber, @darkwebhaber, @aykiricomtr ve @ajans_hakikat adlı hesaplarla da yürüttüğü tespit edildi. Trol ağı bu şekilde 40 milyon erişime ulaşıyor. Söz konusu hesapların yöneticileriyle Übeyit Bartın'ın arasındaki para trafiği güvenlik güçlerinin radarına takıldı. Söz konusu hesaplardan bazılarının Zafer Partisi'ne de çalışması dikkat çekti.

BARTIN TROL AĞI



Ana ağın yöneticisi olduğu belirlenen yasa dışı bahisçi Übeyit Bartın'ın, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma suçlarından davaları var. Hakkari Yüksekova nüfusuna kayıtlı olan Bartın'ın ağdaki hesapları ailesiyle birlikte yönettiği ve "Bartın" soyadlı çok sayıda akrabasına sahte hesaplar açtığı belirlendi.

İŞTE O HESAPLAR



Übeyit Bartın'ın trol ağındaki yüksek takipçili sosyal medya hesapları şöyle: ZAM Haber, Bee Haber, Seçime Doğru, Mevzu Ekrem, Çocuk terörü, Mevzu Kürtlere, kürt birisi, Musicart, tweetgram, Ne Zorsun, Günlük Cringe Dozu, alfa video kuşağı, gerildik, Miras Kalacak, alternatif mizah, Z kuşağı Terörü, mizah sarmalı, Mimari Facialar, Atan Alır Beyler, ayaktaalkisla, Yerinde Küfür, 10/10 EV, tc medya efsaneleri, 1 IQ İNSANLAR, BARBİOLOG, hikayene yanıt verdi, Siyasi tweetler, bir öncekinden daha kötü, KYB Media, Bilim Camiasından Enstantaneler, Dank Memes, bn, Hoş geldin Yeni Fobi, Bilim Camiası Memes, Bomonti Sokağı, Feminist Haber, Allahım Nasip Etme, Kesin Yaşanmıştır Bu, AzBilinenEfsane Duyarlar, HerGunBirDozz, Efsane Spor Yorumları.