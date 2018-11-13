Yakalanan terörist itiraf etti: Bombaları ABD verdi

Malatya'da yakalanan bomba yüklü aracın sürücüsü polise büyük ihaneti itiraf etti.

28 kilo patlayıcıyı taşıyan Ali Rıza Üstel, bomba malzemelerini Amerikalıların Suriye'de terör örgütü YPG'ye verdiğini söyledi. Üstel, YPG'li teröristlerin de, bomba malzemeleri ile düzeneğini hazırlayıp kurye aracılığıyla Mardin Kızıltepe'deki boş bir araziye gömüp koordinatları Kandil'e verdiğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın emriyle gömülü bombayı çıkardıktan sonra İstanbul'a götürmek için yola çıktığını söyleyen Üstel, bombaları boş bir araziye gömeceğini ve PKK'ya koordinatları bildireceğini daha sonra da kalabalık bir yer de patlatacaklarını söyledi.