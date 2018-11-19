Yakalanan YPG'li terörist, HDP ve PKK'dan gelen paralarla silah aldıklarını itiraf etti
Gaziantep'te yakalanan terörist, terör örgütü PKK-YPG bağını deşifre etti. PKK kamplarında yaralanan F.Y., YPG bölgesinde tedavi olduğunu anlattı. YPG'li elebaşlarının Kandil'den gönderildiğini belirten terörist, HDP ve PKK'dan gelen paralarla silah aldıklarını söyledi.
PKK’nın Kandil’deki elebaşlarını aranan listesine koyan ABD, YPG ile iş tutmaktan da vazgeçmiyor. Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan ve ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık F.Y., PKK-YPG bağını anlattı. Silopi'de çukur eylemlerine katılan, daha sonra Irak'ın kuzeyine geçip Kandil'e götürüldüğünü anlatan F.Y., çarpıcı bilgiler verdi.
PKK'DA YARALANDI, YPG'DE UYANDI
Kandil'de silahlı ve ideolojik eğitim aldığı sırada TSK'nın hava harekatında yaralandığını belirten F.Y., örgütün Suriye'deki uzantısı YPG işgalindeki bölgeye götürülerek tedavi gördüğünü söyledi. Daha sonra YPG saflarında eylemlere katıldığını anlatan terörist F.Y., Türkiye'de gençleri örgütleyip devlet kurumlarına ait bina ve araçları kundaklama gibi eylemler yapılması için Gaziantep'e gönderildiğini, burada da yakalandığını belirtti.
YPG'Lİ ELEBAŞLARI KANDİL'İN EMRİNDE
Örgütün yönetimi hakkında da detaylı bilgiler veren sanık F.Y., şunları kaydetti: “PYD/YPG, PKK/KCK'nın Suriye koludur. Bildiğim kadarıyla 2012 yılında PKK, Suriye'ye mühimmat ve militanlarını göndererek buradaki halkı örgütleyerek bu yapıyı sağlamlaştırmaya çalıştı. YPG içerisindeki üst düzey komutanların tamamı Kandil'den gönderilmiştir ve Kandil'e bağlı olarak faaliyet yürütürler.”
HDP VE PKK'DAN PARA DESTEĞİ
HDP ve DBP'nin “Kobani'deki sivil halka yardım” adı altında Türkiye'de topladığı parayı PKK'ya verdiğini anlatan F.Y., “PKK da bu yardımları YPG'nin ihtiyaçlarında kullandı” dedi. Terörist F.Y. ifadesinde, gönderilen paralarla silah alındığını, hatta 2 aşiretin de PKK aracılığıyla YPG'ye silah ve maddi yardımda bulunduğunu söyledi.
(Yeni Şafak)
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