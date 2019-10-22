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Yakalandıktan sonra bunu söyledi! 'Teslim olacaktım'

Firariyken İstanbul'da yakalanan eski Ergenekon davası savcısı Mehmet Murat Dalkuş'un, 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılandığı Yargıtay 8. Ceza Dairesince ifadesi alındı.

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Firari olarak aranırken, dün İstanbul Esenyurt'ta yakalanan eski savcı Mehmet Murat Dalkuş, Ergenekon davasına bakan hakim ve savcıların Yargıtay 8. Ceza Dairesinde "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandıkları davanın da sanıkları arasında yer alıyordu.
 
Hakkında 8 Ekim'deki duruşmada "kırmızı bülten" çıkarılan ve yokluğunda tutuklanmasına hükmedilen Dalkuş'un yakalanması nedeniyle Yargıtay 8. Ceza Dairesince duruşma açılarak, sanığın beyanı alındı.
 
İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan Dalkuş, Dairenin hakkında verdiği kırmızı bülten ve tutuklama kararlarını basından öğrendiğini, bunun üzerine teslim olmayı düşündüğünü iddia etti. Dalkuş, ailesiyle vedalaşmak istediğini ve bir akrabasının yanına gittiği sırada güvenlik güçlerince yakalandığını söyledi.
 
Hakkındaki suçlamaları reddeden Dalkuş, Ergenekon davasında geçici süreyle duruşma savcılığı yaptığını ve art niyetli bir davranışının olmadığını ileri sürdü. Dalkuş, suçlamaya yönelik savunma yapmak için süre talep etti.
 
Bunun üzerine mahkeme heyeti, savunma için süre verilen Dalkuş'un başka suçtan tutuklu olması nedeniyle "görevi kötüye kullanma" suçundan adli kontrol tedbirine hükmetti.

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