Adana'da yakalanınca birbirlerini suçlayan kapkaç zanlılarına tutuklama

Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde Ramazan Başkan, kaldırımda oturduğu sırada yanına motosikletle 2 kişi yaklaştı.

Sürücünün arkasındaki kişi, Başkan'ın gömleğinin cebindeki cep telefonunu "kapkaç" yöntemiyle alıp arkadaşıyla hızla uzaklaştı.

Başkan'ın durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından şüphelilerin eşkalini belirledi.

Ekip, yaptığı araştırmada, zanlıların merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki ikinci el cep telefonu alım satımı yapılan bir iş yerine çaldıklarını sattığını belirledi.

Cep telefonunu satma anı da güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Y.A. (20) ve Ş.A. (25) yakalandı.

İfadelerinde hırsızlığı kendisinin yapmadığını öne sürerek birbirlerini suçlayan zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.