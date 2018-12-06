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Yakıt deposundan uyuşturucu çıktı

Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 kilo 130 gram eroin ele geçirildi.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan H.G. idaresindeki 30 AB 303 plakalı kamyonette arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği Alfa'nın da kullanıldığı aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 60 pakette 32 kilo 130 gram eroin bulundu.

Sürücü, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı. 

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