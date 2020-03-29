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Güncel

Yalan koronavirüs paylaşımı adliyeye taşınacak

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan sıkıntılı süreçte, halkı panik ve korkuya sürüklemek isteyen sorumsuz ve kötü niyetli kişiler yalan haber ve paylaşımlar yapıyor. İzmir'in Aliağa ilçesindeki iki ayrı iş yeri sahibi, kurumlarıyla ilgili yalan haber ve paylaşım yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

IHA29 Mart 2020 Pazar 15:26 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 15:26
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İzmir Aliağa’da faaliyet gösteren iki işletme, haklarında sosyal medya üzerinden yapılan yalan haber ve bilgi paylaşımı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Kuyumcu Remzi Yüksel, bazı WhatsApp guruplarda hastane belgesini gösterilerek kendisi hakkında asılsız bilgiler paylaşıldığını söyledi. Yüksel, "Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı en büyük sıkıntılı günlerde maalesef dedikodu kaynaklı haberler sorumsuz kişiler tarafından yayılıyor. Bence hastalıktan daha kötü bu durum. Bazı guruplarda hastahane belgesi gösterilerek benim hakkımda asılsız bilgiler paylaşılmış. Herkesin bu virüse yakalanabileceği ortamda en büyük tehlike asılsız paylaşımlar. Ben ailem ve çevremde bu virüsle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Sorumsuzca paylaşımda bulunanlarla ilgili yasal işlemleri yapacağım" derken, bir diğer esnaf Osman Akın da, kendilerinde ve çalışan hiçbir personelde hastalık olmadığını, kötü niyetli insanların sorumsuzca yaptığı yalan bilgiler içeren paylaşımlarından dolayı şikayetçi olacaklarını belirtti.

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