Yalanları hız kesmiyor! Oda TV film setini 'cephanelik' diye servis etti

27 Haziran 2021 Pazar 23:26 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 23:26

Odatv yeni bir algı operasyonuna imza attı. Odatv'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bir haberde, KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'ndan silahlar çıktığı iddia edildi. Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı ve fotoğraftaki yerin dizi çekimi için kiralandığı ortaya çıktı.

Odatv'nin Twitter hesabından, "KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına Odatv ulaştı." şeklinde paylaşılan gönderinin altına bir kullanıcı haberin doğru olmadığı ifade ederek, "Fotoğraftakilerden biri benim, bir dizi çekimi için kiralanmış plastik silahlar ve yıllardır kullanılmayan eski bir kız yurdu burası. Fotoğraftakilerden biri benim, bir dizi çekimi için kiralanmış plastik silahlar ve yıllardır kullanılmayan eski bir kız yurdu burası." dedi.

Yapımcı ve yönetmen Ömer Sevinç ise Odatv'nin paylaştığı gönderinin altına şu yorumu yaptı:

"Türkiye'de habercilik bu işte. Film seti orası. Bizzat setinde çalışıyorum. Askeri danışmanlarımızın olduğu film seti üstelik. Gelip sorsaydınız anlatırdık ama işte.. ayrıca motorumun bagajı gözüküyor hemen siliyorsunuz fotoğrafı izinsiz çekim yapmışsınız."

KADEM'DEN AÇIKLAMA

Odatv'nin algı operasyonuna Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) açıklama geldi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

TÜRGEV YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALTUN: AMAÇLARI "KİTLE HİSTERİSİ" YARATMAK

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Odatv'nin algı operasyonuna tepki gösterdi.

Altun, paylaşımında "Durmadan yalan haber yaparak yaşam tarzı korkusu enjekte ettikleri bir kitle var. O kitleye konuşuyorlar. Amaçları "kitle histerisi" yaratmak. İnsanların akıl, ruh sağlıkları, iyilik halleri zerrece umurlarında değil. Yalan terörizmi ile silahlı terörizm arasında fark yok." ifadelerini kullandı.

TRT'DEN BASIN AÇIKLAMASI

TRT'den Odatv internet sitesinde Caner Taşpınar imzası ile çıkan algı operasyonuna ilişkin açıklama yayımlandı.

TRT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Odatv internet sitesinde Caner Taşpınar imzası ile bugün "Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlıklı bir haber yayınlanmıştır.

KADEM tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında da belirtildiği gibi, TRT için yapılmakta olan FETÖ'nün mahrem yapılanmasını, TSK'ya sızma faaliyetlerini ve örgütsel şemasını itirafçıların beyanları ile anlatan; kamuoyunda örgütün mahrem yapılanması hakkında farkındalığı artıracak olan bir dokü-drama çekimi gerçekleştirilmektedir.

İtirafçıların yüzleri açık şekilde verdikleri beyanlara dayanan 'Mahrem' isimli belgesel, bu anlamda bir ilk olacaktır.

Bu özel yapım için 159 ayrı mekanda çekimler yapılmıştır. Bu mekanlardan birisi de, belgeselin birçok iç mekan ihtiyacını karşılayacak şekilde sanat ekibi tarafından dekore edilen Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'dur.

Bahsi geçen haberde yer verilen fotoğraftaki silahlar, bu çekimlerde kullanılan imitasyon silahlardır. Gerçek silah değildir. Sadece bir film setinin aksesuarlarıdır. Çekimler sonrasında set eşyalarının taşınması esnasında çekilen fotoğraflar üzerinden FETÖ'cü hainlerin ekmeğine yağ sürecek şekilde algı oluşturmak, gazetecilik etiğine sığmayan bir davranıştır.

Bir film seti olduğu ilk bakışta anlaşılan ve önünde TRT logosu olan bir kamyonun bulunduğu yerde art niyetli olarak sadece bir kareyi alıp bunun üzerinden aksesuarların gerçek olup olmadığını uzman olduğu söylenen bazı kişilere yorumlatmak ve buradan bir algı oluşturmak kumpas davalarını hatırlatan bir FETÖ taktiğidir. Ne trajiktir ki bu taktik, FETÖ'nün "MAHREM" yüzünü ortaya çıkaracak olan bir belgesele denk gelmiştir.

Bu vesile ile halkımızı, 15 Temmuz Haftası'ndan itibaren TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan MAHREM adlı 6 bölümlük belgeselimizi izlemeye davet eder, kamuoyu ile saygıyla paylaşırız."