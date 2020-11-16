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Yalnız yaşayan 56 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Elazığ'da yalnız yaşayan 56 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Talihsiz kadının cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

AA16 Kasım 2020 Pazartesi 14:43 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 14:43
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Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Geçer Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan Habibe İçgilli'den 2 gündür haber alamayan yakınları, evine gitti.

Kapının açılmaması üzerine durum İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler camdan içeri girdiklerinde kadının yerde hareketsiz halde buldu.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede İçgilli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İçgilli'nin cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

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