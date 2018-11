Yalova Valisinden deprem açıklaması: Can ve mal kaybı yok Yalova’nın Çınarcık ilçesi merkez üslü meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Yalova Valisi Muammer Erol’da bir açıklama yaparak her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını dile getirdi.