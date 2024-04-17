Yalova'da orman yangını: Kontrol altında

Ünivezpınar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Alevlerin yükseldiği bölgeye söndürme çalışmaları için ekipler sevk edildi.

Yalova ve Bursa'dan çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın sonrasında bölgeye giden vatandaşların şüphelendiği bir kişinin ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.



Yalova Valisi Hülya Kaya, yaptığı sosyal medya paylaşımında yangının büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirtti.

Kaya, "Geçmiş olsun. Özveri ile çalışan tüm ekiplere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

