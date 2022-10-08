İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2022 Cumartesi / 13 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6817
  • EURO
    18,1144
  • ALTIN
    1014.53
  • BIST100
    3567.6
Güncel

Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede çalışan 5 işçi, silahlı saldırıda yaralandı.

AA8 Ekim 2022 Cumartesi 15:10 - Güncelleme:
Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı
ABONE OL

Tersaneler bölgesine otomobillerle gelen şüpheliler, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen tersane işçilerine ateş açarak kaçtı.

Tersane önünde yaşanan olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 5 işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova'daki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçlerince 4 kişi oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

  • Yalova
  • tersane
  • silahlı saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.