İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2023 Perşembe / 19 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3666
  • EURO
    30,1947
  • ALTIN
    1805.57
  • BIST100
    7663.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Yalova'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Yalova'da kontrolden çıkan tomruk yüklü kamyonun karşı şeride geçerek servis minibüsü ve otomobile çarpması sonucu aralarında Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Bozkurt'un da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 17:47 - Güncelleme:
Yalova'da zincirleme kaza: 3 yaralı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 77 ABS 975 plakalı tomruk yüklü kamyon, Yalova-Armutlu kara yolu Koru beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kamyon, önce karşı yönden gelen 77 P 6003 plakalı servis minibüsüne ardından Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne ait 77 AS 477 makam aracına çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Bozkurt ile diğer araçlardaki 2 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada kamyonun araçlara çarpıp bir süre ilerledikten sonra devrilmesi seyir halindeki başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

  • Yalova kaza
  • Tomruk yükü
  • Esnaf yaralı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.