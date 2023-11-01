Yanan çatı katında kundaklama iddiası

Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Gül Sokağı'nda, Erkan B'nin ailesiyle ikamet ettiği 5 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı.
Alevleri gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatte yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Olay sırasında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, olay yeri incelemesinin ardından, evini ateşe verip kaçtığı iddia edilen Erkan B'yi yakalamak için çalışma başlattı.