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Yanan çatı katında kundaklama iddiası

Bursa'da bir apartmanın çatı katında kundaklama nedeniyle çıktığı öne sürülen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 13:07 - Güncelleme:
Yanan çatı katında kundaklama iddiası
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Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Gül Sokağı'nda, Erkan B'nin ailesiyle ikamet ettiği 5 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı.

Alevleri gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatte yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Olay sırasında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olay yeri incelemesinin ardından, evini ateşe verip kaçtığı iddia edilen Erkan B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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