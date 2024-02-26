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Yangın faciası: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu hayatını kaybederken, baba ise balkondan atlayarak canını zor kurtardı.

IHA26 Şubat 2024 Pazartesi 08:33 - Güncelleme:
Yangın faciası: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre olay Pekmezci Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Yangın sabaha karşı 04.00 sularında Mustafa Parlak'a ait iki katlı evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek bütün evi sardı. Yangını fark eden baba Mustafa Parlak, yangına müdahale ederek ailesini kurtarmaya çalıştı. Alevlerin büyümesi ile evin ikinci katında ailesini kurtaramayan baba Mustafa Parlak balkondan atladı.

Kendisini ikinci kattan atlayarak kurtaran Parlak'ın eşi Zeynep Parlak (64), çocukları Sezer Parlak (24) ve Sefa Parlak (26) ise kurtarılamadı. Anne ve iki çocuğu, alevler içinde can verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 7 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi. Evde hurdalar olması nedeni ile yangın güçlükle söndürüldü.

Baba Mustafa Parlak, ailesini kurtaramadığı için sinir krizi geçirirken vücudundaki yanıklara aldırış etmedi. Bir süre sonra Parlak ikna edilerek ambulansa alındı. Vücudundaki yanıklara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken babanın feryatları yürekleri dağladı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ederken, evde oluşan çökmeler nedeni ile iş makineleri yardımı ile evden cenazeler güçlükle çıkarıldı. Kozan Cumhuriyet savcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangında ahırdaki hayvanlar da telef oldu.

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