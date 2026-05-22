Güncel

Yangın riskine karşı sıkı önlem! Muğla'da ormanlara giriş yasağı

Muğla'da hava sıcaklıklarının artması ve yangın riskinin yükselmesi nedeniyle bazı ormanlık alanlara girişler 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 15:16 - Güncelleme:
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muğla Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun kararı doğrultusunda orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı alanlara girişlere yasak getirildi.

Karar gereğince belirlenen sahalara yetkili makamlardan izinli olanların dışındaki kişilerin girmesi yasaklandı.

Karar, 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında uygulanacak.

- TEDBİRLERE UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM

Ormanlık sahaların çevresinde, içinde ve bitişiğinde mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılması ile orman içi yollarda ATV, UTV ve motosiklet gibi araçlarla sportif amaçlı faaliyet yürütülmesi de yasak kapsamına alındı.

Bu kararlara ve tedbirlere uymayanlar hakkında adli ve idari işlemler ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanacak.

- YASAK KAPSAMINA ALINAN BAŞLICA ORMANLIK ALANLAR

Valilik tarafından paylaşılan listede girişlerin yasaklandığı bazı bölgeler şöyle:

"Yılanlı, Karadağ, Kıran, Kuyucak, Turnalı, Sarnıç, Denizova, Akbük, Yerkesik, Algı, Çiftlik, Menteşe, Günnücek, İçmeler, Asparan, Çetibeli, Gökçe, Yeşilbelde, Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Bayır, Taşlıca, Söğüt, Bozburun, Selimiye, Karaca, Çamlı, Adaköy, Sedir Adası ve çevresi, Armutalan ve Beldibi ormanları."

  • orman yasakları
  • hava sıcaklıkları
  • yangın riski

